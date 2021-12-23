Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İki gün üst üste yatırımcısını güldüren kripto para piyasaları son 24 saatte az da olsa geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 08.45 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü binde 5 azaldı ve 2.4 trilyon dolarda kalmaya devam etti.

Aynı sürede Bitcoin'deki değer kaybı ise yüzde 1.3 oldu. BTC'nin fiyatı 48 bin 556 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 38.22'ye indi.

Ethereum da yüzde 2.0 oranında değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 3 bin 966 dolara indi. Böylece ETH 4 bin dolar barajının altına gerilemiş oldu.

Öte yandan Ripple ise yükselişini sürdürüyor. XRP'nin son 24 saatteki kazancı yüzde 3.6 olur. Son bir haftada yüzde 20'den fazla yükselen XRP'nin fiyatı 1 dolara çıktı.

Dogecoin ise yerinde saydı. DOGE'un fiyatı binde 7 oranında yükseldi ve 17 centte kaldı.

MADENCİLİK KARI AZALIYOR

Çin'in madenciliği yasaklamasıyla Bitcoin madenciliği karlılık açısından altın günlerini yaşamaya başlamıştı. Sistemdeki oyunların belirli süreliğine oyundan çıkmasıyla BTC kazımı eskisine göre kolaylaşmıştı.

Ancak madenciler devasa ekran kartı çiftliklerini bir süredir yeniden kuruyor ve başta ABD olmak üzere gittikleri ülkelerde yeni yatırımcıları da cezbediyor. Bu da kazımın yeniden zorlaşması anlamına geliyor.

Arcane Research'ün araştırmasına göre madencilik karlılıklarında önemli bir azalma gerçekleşti. 2022'nin başlarında bu azalma eğilimi devam edecek.

Bu da Bitcoin madenciliğine ilginin süreceği anlamına geliyor.

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