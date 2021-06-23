Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dün öğlen saatlerine dibe vurduktan sonra toparlanmaya başladı. 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yükselişe geçti.

Kripto para pyiasalarının toplam büyüklüğü de son 24 saatte yüzde 1.4 artarak 1.4 trilyon dolara yükseldi.

Piyasaların önde gelen para birimi Bitcoin saat 08.30 itibariyle yüzde 3.2 değer kazandı ve 33 bin 856 dolar oldu. BTC'nin piyasa değeri 634 milyar dolar olurken Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 45.55'e çıktı.

Düşüşlerden en çok zarar para birimlerinden Ethereum da yeniden 2 bin doların üzerini gördü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.1 artışla 2 bin 4 dolar oldu.

Ripple ise kayıp yaşamaya devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 5 azalarak 60 cente geriledi. Ripple dünkü düşüşte 52 cente kadar inmişti.

Dün 16 cente kadar gerileyen Dogecoin de toparlama işaretleri veriyor. DOGE'un fiyatı yüzde 5.6 artış gösterdi ve 21 cente çıktı.

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