Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları bugünü de sakin geçirdi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte bin 3 oranında değer kazandı. Böylece saat 9.00 itibariyle toplam piyasa değeri 2.7 trilyon dolara dayandı.

Bitcoin de yükseliş gösterdi. BTC'nin değer artışı binde 3 oldu. Bitcoin 56 bin 589 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 2.9 oranında yükseldi. ETH'nin fiyatı 4 bin 270 dolara çıktı. ETH'nin piyasa değeri ise 505 milyar dolara geldi.

Ripple cephesinde ise değişiklik gözlemlenmedi. XRP'nin fiyatında değişiklik meydana gelmedi ve XRP 1.04 dolarda kaldı.

Dogecoin ise yönünü yukarı çevirdi ancak yükselişi az oldu. DOGE'un fiyatı binde 9 arttı ve 22 cent'ten işlem görmeye devam etti.

IMF'DEN EL SALVADOR'A UYARI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Bitcoin'i resmi para birimi yapan El Salvador'u riskler konusunda tekrar uyardı. IMF, BTC'nin para birimi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

IMF buna gerekçe olarak piyasalardaki yüksek fiyat oynaklığını gösterdi. El Salvador'a kripto para yasasının kapsamının daraltılması ve bankacılık düzenlemelerinin değiştirilmesi tavsiyesi yapıldı.

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