Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları geçen haftaya rekorla başladıktan sonra hafta sonuna doğru düzeltme görmüştü.

Yeni haftanın ilk gününde de kripto piyasaları yükselişe geçti. Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte yüzde 1.2 artış gösterdi.

Piyasaların toplam büyüklüğü yenide 2.7 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin de piyasalarla benzer oranda büyüme gösterdi. Saat 09.15 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 1.1 artarak 62 bin 20 doları gördü.

Ethereum ise aynı sürede değişiklik göstermedi. ETH'nin fiyatı binde 3 düşerek 4 bin 124 dolar seviyelerinde geziniyor.

Ripple cephesinde de değişiklik yaşanmadı. XRP'nin fiyatı hiç değişiklik göstermedi ve 1.09 centte kaldı.



Dogecoin ise yükselişe geçti. DOGE'un fiyatı yüzde 7.4 yükseldi ve 27 cent seviyelerine geldi.

BUKELE'DEN NFT SATIŞI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kripto yanlısı davranışlarını sürdürüyor. Bukele kısa süre önce ülkesinde Bitcoin'in resmi para birimi olmasına öncülük etmişti.

Ülkedeki herkese kripto para cüzdanı açılmıştı ve bütün vatandaşlara teşvik için 30 dolarlık BTC dağıtmıştı.

Bukele, Twitter'dan oylama sonucunu duyurduğu tweet'i NFT (Non-Fungible Token) olarak satışa çıkardı.

Açık artırmadaki NFT'ye şimdiye kadar yapılan en yüksek teklif 1.5 ETH (6.100 dolar) oldu.

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