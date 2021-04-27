Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kriptop para piyasalarındaki toparlanma havası bugün de devam ediyor. Piyasalar son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazanarak 2 trilyon 98 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 53 bin 804 dolardan işlem görmeye başladı. BTC'nin toplam piyasa büyüklüğü yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Ancak Bitcoin hakimiyeti yüzde 48'e geriledi.

Ethereum'daki yükseliş bugün de devam ediyor. ETH son 7 günde fiyatı yükselen ender kripto para birimlerinden. ETH son 24 saatte yüzde 3 değerlendi ve fiyatı 2 bin 524 dolara çıktı.

Ripple (XRP) fiyatı da son 24 saatte yüzde 27'den fazla artış gösterdi. XRP fiyatı 1.43 dolar oldu.

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