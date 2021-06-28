Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftasonu gerileyen kripto para piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Piyasalar son 24 saatte yüzde 3.5 değer kazanarak 1.42 trilyon dolara yükseldi.

Saat 08.30 itibariyle Bitcoin'deki değer artışı yüzde 3.8 oldu. BTC'nin fiyatı 34 bin 596 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 45.65 oldu.

Ethereum cephesindeki yükseliş ise BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 5 artarak 1991 dolara geldi.

Dogecoin ise yüzde 3 değer artışı yaşadı. DOGE fiyatı 25 cent oldu.

Son 1 haftanın en çok değer kaybeden para birimlerinden Ripple yüzde 2 arttı. XRP'nin fiyatı 64 centten işlem görüyor.

AYI MI, BOĞA MI?

Kısa bir süre önce 65 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin 35 bin dolarlardan işlem görüyor. DailyFX analisti Peter Hanks'e göre Bitcoin'de kış kapıda. Hanks piyasalardaki kırmızılığın giderek artacağı görüşünde.

Öte yandan J.P. Morgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou gibi uzmanlar ise BTC'nin yeni boğa piyasalarına hazırlandığı inancında.

Panigirtzoglou'nun görüşündeki temel destek noktası kripto para piyasalarının halen yeterince güven tesis edemediği üzerine kurulu. Uzmanlar Bitcoin ve kripto para teknolojisinin güven tesis ettiğinde piyasalara akan paranın artacağı bu nedenle yeni bir boğa piyasasına girileceği görüşünde.

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