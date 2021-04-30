Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Nisan 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları büyümeye devam ediyor. Piyasanın toplam hacmi 24 saatte yüzde 2.2 artarak 2.2 trilyon dolara yükseldi.

Piyasaların ana para birimi Bitcoin'in değer son 24 saatte değişmedi. BTC'nin fiyatı 54 bin 500 dolar seviyesinde. BTC'nin toplam piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerinde tutunmaya devam ederken, Bitcoin hakimiyeti yüzde 46'ya gerilemiş durumda.

Son zamanların kazandıran para birimi Ethereum'daki yükseliş ise sürüyor. ETH dün kırdığı 2700 dolar rekorunu yeniledi. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın artış gösterdi ve 2 bin 800 doları aştı.

Ripple cephesindeki toparlanma haftabaşından beri devam etmekte. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 10'a yakın artış gösterdi ve XRP fiyatı 1.53 dolar oldu.

Dogecoin'in fiyatı da tıpkı BTC gibi son 24 saatte değişmedi. DOGE fiyatı 31 dolar centten işlem görüyor.

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