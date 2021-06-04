Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumlu rüzgar etkisini yitirdi. Dün 1.8 trilyon olan aktif büyüklük saat 08.20 itibariyle 1 trilyon 733 milyar dolara geriledi.

Ancak ilk 10'da yer alan kripto paralarda ise kayıp daha büyük. Bitcoin yüzde 3.6 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 37 bin 215 dolar olurken, piyasa değeri de yeniden 700 milyar doların altına indi.

Ethereum da benzer oranda değer kaybı yaşadı. ETH fiyatı yüzde 3 düşüşle 2 bin 692 dolar oldu.

Dün değer kazanan Dogecoin geriledi. DOGE yüzde 13 azalarak 37 cent oldu.

Ripple ise yeniden 1 doların altına indi. XRP yüzde 6 değer kaybederek 97 cent oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

