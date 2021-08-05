Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya gerileyerek başlamıştı. Pazartesi ve salı günleri boyunca piyasalar gerilerken çarşamba günü sakin geçmişti.

Geçen haftaki yükselişin ardından düzeltme gören kripto para piyasaları son 24 saatte yeniden değer kazanmaya başladı.

Coingecko'daki verilere göre piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazanarak 1.68 trilyon dolara yükseldi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin de yüzde 3.7 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 39 bin 400 dolar seviyelerine çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44 seviyesinde.

Ethereum'daki yükseliş ise rakiplerini geride bıraktı. ETH yüzde 8.2 değer artışıyla 2 bin 701 dolara çıktı.

Ripple'daki artış ETH'ye göre daha düşük seviyede kaldı. XRP yüzde 2.5 değer kazanarak 73 cent seviyelerine yükseldi.

Dogecoin'in fiyatı sadece yüzde 2 yükselerek 20 cente seviyelerine ulaştı.

SEC'TEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Bitcoin'e ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gensler, Bitcoin'in potansiyelini kabul etti. Öte yandan Gensler'e göre BTC'nin bu potansiyeli gerçekleştirmesi için mevcut kamu politikaları çerçevesinde dahil edilmesi gerekiyor.

Gensler, BTC'yi spekülatif bir varlık olarak tanımlarken "İnsanlar risk almak istiyorlarsa alabilirler. Biz sadece dolandırıcılığa ve manipülasyona karşı temel düzeyde bazı önlemler getirmek istiyoruz" dedi.

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