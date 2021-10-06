Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? (6 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

kripto para piyasaları yükseliş haftasının tadını çıkartıyor. Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 2.6 artış göstererek 2.3 trilyon dolara dayandı.



Bitcoin ise adeta altın günlerini yaşıyor. BTC dün olduğu gibi bugün de piyasaların üzerinde değer kazandı. Böylece Bitcoin'in hem hakimiyeti hem fiyatı yükselmiş oldu. Saat 9.00 itibariyle BTC'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 4.2 arttı ve 51 bin 538 dolara çıktı. Yani Bitcoin hem 50 bin hem 51 bin dolar barajlarını 24 saat içerisinde aştı. BTC'nin hakimiyeti ise yüzde 42.3'e yükseldi.



Ethereum son bir kaç gündür olduğu gibi yine BTC'nin gerisinde değer kazandı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 arttı ve 3 bin 386 dolar oldu.



Ripple ise son 24 saatte çok fazla değişiklik göstermedi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 artış gösterdi ve 1.06 dolar seviyelerinde seyretmeye devam etti.



Dogecoin ise dün olduğu gibi bugün de yükseliş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 9.2 artarak 26 centin üzerine çıktı.



İlk 100'de yer alıp da son 24 saatin en çok kazandıran kriptosu ise Shiba Inu oldu. SHIB'in fiyatı yüzde 71 artış gösterdi. Ancak mevcut arzından dolayı SHIB'ın fiyatı 1 centin binde birine yakın.

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