Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin'in aldığı rüzgarla kripto para piyasaları altın haftalarından birini yaşamaya başladı.



Piyasaların toplam değeri son 24 saatte yüzde 3.8 arttı ve 2.37 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin ise haftaya 47 bin dolardan başlamıştı ancak üç gündür yükseliyor. Saat 09.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artış gösterdi ve 54 bin 668 dolar seviyelerine geldi. Ancak Bitcoin gece saatlerinde 55 bin doların üzerini de görmüştü.

BTC'nin toplam piyasa değeri aylar sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkarken piyasa hakimiyeti de yüzde 43.34'e yükseldi. Bitcoin günlerdir piyasaların çok üzerinde değer kazanıyor bu da dominansın artmasını sağlıyor.

Ethereum'daki yükseliş ise yine BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 1 artarak 3 bin 533 dolara çıktı.

Popüler altcoinlerden Ripple da BTC'nin ardındaki atağını bekliyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte hiç değişmedi ve 1.07 dolarda kaldı.

Öte yandan haftaya yükselişle başlayan Dogecoin düzeltme yedi. DOGE'un fiyatı yüzde 7.1 düşerek 24 cent seviyesine geriledi.

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