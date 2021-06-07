Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1.6 artış göstererek 1 trilyon 722 milyar dolar oldu.

Bitcoin'nin fiyatı da yüzde 1.1 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 36 bin 347 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 39 seviyelerinde.

Ethereum cephesinde de artış görüldü. ETH'nni fiyatı yüzde 4.2 artarak 2 bin 790 dolar oldu. ETH'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 19'a geldi.

Ripple'ın fiyatı da artışa geçti. XRP'nin işlem fiyatı yüzde 2.4 artışla 96 cente çıktı.

Dogecoin'deki değişim ise yüzde 1'in altında kaldı. DOGE fiyatı yüzde 0.7 artarak 37 cent oldu.





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