Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarı sonrası kripto piyasalarında başlayan düşüş şimdilik sona ermiş gibi gözüküyor.



Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte binde 9 artış gösterdi.

Saat 9.30 itibariyle piyasaların değeri 2 trilyon 750 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin de aynı zaman diliminde yüzde 1 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 60 bin 59 dolara yükseldi. Böylece BTC'nin fiyatı yenide 60 bin barajını aştı.

Ethereum'daki yükseliş BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 yükseldi ve 4 bin 279 dolara çıktı.

Ripple da değeri artan kripto paralar arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 4 yükselerek 1.12 dolar seviyerine geldi.

Dogecoin ise sakin bir 24 saat geçirdi. DOGE'un fiyatı binde 6 yükseldi 23 centte sabil kaldı.

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