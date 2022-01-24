Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya sakin başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 24.01.2022 - 10:10

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta adeta çakılan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin başladı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10. itibariyle piyasalar binde 2 değer kaybetti. Piyasaların toplam büyüklüğü 1.7 trilyonda seyrediyor. 

ise aynı süre zarfında sadece binde 1 yükseldi. BTC'nin fiyatı 35 bin 347 dolar seviyelerinde seyrederken dominansı ise yüzde 39'un üzerine çıktı.

Ethereum'daki değişiklik de bindelik düzeyde kaldı. ETH'nin fiyatı binde üç azalarak 2 bin 451 dolara düştü. 

Ripple da son 24 saatte görece fiyatını korumayı başardı. XRP'nin fiyatı binde 3 geriyerek 61 cent seviyelerinden işlem görmeye başladı. XRP sene başında 1 dolar seviyelerini görmüştü. 

Dogecoin de değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı. DOGE'un fiyatı binde 7 azalışla 14 cente geriledi. 

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