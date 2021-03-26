Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasası son 24 saati durağan geçirdi. Piyasalar yüzde 0.81 yükselişe geçerek 1.66 trilyon dolar oldu.



Bitcoin (BTC) yüzde bir değer kazanarak 53 bin dolar / 422 bin liranın üzerine çıktı. Ancak BTC'nin piyasa büyüklüğü halen 1 trilyon doların altında.

Ethereum (ETH) ise yüzde üç değer kazandı. ETH'nin fiyatı 1628 dolar / 12692 lira oldu.

Dün 50 cent / 4 liranın altına düşen Ripple (XRP) yüzde 8 değer kazanarak 53 cent / 4.26 lira oldu.

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