Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Küresel kripto piyasa 1.66 trilyon dolara yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

26.03.2021 - 09:03

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasası son 24 saati durağan geçirdi. Piyasalar yüzde 0.81 yükselişe geçerek 1.66 trilyon dolar oldu. 

Bitcoin (BTC) yüzde bir değer kazanarak 53 bin dolar / 422 bin liranın üzerine çıktı. Ancak BTC'nin piyasa büyüklüğü halen 1 trilyon doların altında. 

Ethereum (ETH) ise yüzde üç değer kazandı. ETH'nin fiyatı 1628 dolar / 12692 lira oldu. 

Dün 50 cent / 4 liranın altına düşen Ripple (XRP) yüzde 8 değer kazanarak 53 cent / 4.26 lira oldu. 

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