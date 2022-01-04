Bitcoin, Ethereum ve HUH Token yeni yılın üçlüsü seçildi!

Bitcoin kripto para biriminin kurucusu olarak kabul görmeye devam ediyor. Bu nedenle en yaygın kullanılan para birimi olarak zirvedeki yerini koruyor.

Kripto para birimi türünün ilk örneği olan Bitcoin, finansal ve ekonomik dünyanın para birimini bir bütün olarak görme biçimi sağlayarak devrim yaratıyor, yatırım algısını tamamen değiştiriyor.

Bitcoin işlemlerinin gerçekleşmesi için bir QR kodunun yanıp sönmesi kadar basit hale geliyor. Bireysel kullanıcıları için değerli ve kullanılabilir olmayı amaçlayan Bitcoin yaratıcıları tarafından uygulanan bir dizi sistem aracılığıyla yatırımları güvende tutuyor.

Özel anahtar, genel anahtar ve imza genelinde üç dahili koruma aşaması içeren Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (Kriptografik İmzalar) sistemi oluşturan Bitcoin, kullanıcıların güvenlik ağını da garantiye alıyor. 3 aşamadan oluşan bu süreç, kullanıcıların Bitcoin hesabına saldıramayacağı ve kredi veya banka kartı bilgilerini kötü niyetle kullanamayacağı, kimliğinin sayısal yönünü halka açık işlemlerden ve verilerden kaldırıyor.



ETHEREUM KULLANICILARINDAN KRİPTO DÜNYASINI KEŞİF TURLARI!



Yardımcı kripto para birimi olan Ethereum, yaratıcıları tarafından açık kaynaklı blok zinciri olarak tasarlanarak kapsamlı bir kullanım ağına sahip oluyor. Ethereum web sayfası ziyaret edildiğinde ise çok güçlü şifreler ve Bitwarden gibi bir şifre bankası kullanımı ve Ledger ve Trezor gibi donanım cüzdanlarının kullanılması gibi genel olarak kripto para dünyasında nasıl güvende kalınacağına dair kullanışlı ve ayrıntılı notlar yer alıyor. Kripto para dünyasında kaçınılması gereken bağlantılar ve dolandırıcılıklar arasında Ethereum, bir sahiplerinin yatırımına potansiyel olarak güvenlik sunan Akıllı Sözleşmeleri de kullanarak cüzdan ve işlemler/satın almalar için kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.



HUH TOKEN SAHİPLERİNİN GÜVENLİK AĞINI BÜYÜTÜYOR



HUH Token, sahiplerine kripto para piyasasının hareketliliğinde daha fazla güvenlik ağı sunma amacı ile hem Ethereum hem de Binance tarafından kullanılan çok zincirli bir kripto para birimi oluşturmak için Ethereum'un blok zincirini kullanıyor. Sadece bunlarla da sınırlı kalmayan Huh Token, aynı zamanda e-kitaplarında aktif olarak destekledikleri ve insanların HUH Token'in yaratıcılarına herhangi bir güvenlik bayrağı kaldırmasını önerileri ve her zaman aktif bir Bug Bounty'ye sahip olmak için çaba göstereceklerini de açıklıyor. Kullanıcıları için sunduğu detaylı bilgilerle Huh Token, topluluğu ile arasındaki bağları da güçlendiriyor. Ayrıca HUH Token, sahiplerini daha fazla korumak için akıllı sözleşmeler ve LP edinimi kullanmanın yanı sıra uygulamalarının hepsini e-kitabında detaylıca açıklıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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