Bitcoin madencilerinden Elon Musk’a iklim endişelerini çözme sözü

Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın Bitcoin madenciliğinin enerji tüketiminden dolayı çevreye zarar verdiği sebebiyle Tesla’da ödeme işlemlerini askıya aldığını aktarmasının ardından geçtiğimiz gün bir açıklama daha yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk, “Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını yaymayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu istemeyi taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici” ifadelerini kullandı.

‘MADENCİLER MUSK’IN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYOR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Londra borsasına kayıtlı bir Bitcoin madencisi olan Argo Blockchain’in CEO’su Peter Wall da, yakın zamanda 2020 yılı içerisinde Bitcoin madenciliği sırasında harcanan enerjiye ilişkin bir rapor yayınlayacağını söyledi.

Wall, birçok madencinin Musk'ın Bitcoin emisyonlarıyla ilgili endişelerini paylaştığını söyledi.

KULLANILAN ENERJİ HOLLANDA VE ŞİLİ KADAR

Bitcoin madencileri, Bitcoin ağındaki işlemleri gerçekleştirmek ve yeni paralar oluşturmak için yüksek güçlü bilgisayarlar kullanırken kripto para biriminin yıllık enerji tüketiminin Hollanda ve Şili gibi ülkelerden daha yüksek olduğu açıklanmıştı.

Kripto para faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’inin Çin’de gerçekleştirildiği bilinirken HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Pekin yönetiminin Bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından Çin'deki faaliyetlerini durdurmuştu.

40 GÜNDE YÜZDE 50 DÜŞMÜŞTÜ

Bitcoin, 14 Nisan'daki yılın en yüksek seviyesi olan 64 bin 895 dolardan işlem görürken sadece 40 gün içerisinde yaklaşık yüzde 50 düşüşle Pazartesi günü 34 bin 464 dolar seviyelerine indi.