Bitkiler ile insanlar arasında iletişim sağlamak mümkün

The Straits Times’ın haberine göre, Singapur’da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesinden (NTU) bir grup araştırmacı, bitkilerin yaydığı elektrik sinyallerini algılayan ve sinyal yoluyla bitkiye talimat verilmesini sağlayan iletken bir malzeme yardımıyla bitkiler ile iletişim kurulabileceğini belirledi.



Her bitkinin tıpkı bir beyin gibi elektrik sinyali yayarak etrafındaki koşullara tepki gösterdiğini belirten araştırmacılar, yapraklar arasına yerleştirilen iletken bir malzemeyle akıllı telefon üzerinden bitkiler ile iletişim kurdu.



Araştırma kapsamında, Sinekkapan bitkisi (Venus flytrap) üzerinde deney yapıldı. Bitkinin kapanlarına "termogel" olarak bilinen bir yapıştırıcı yardımı ile 3 milimetre kalınlığında elektrot (elektrik sinyallerini ileten malzeme) yerleştirildi.



Bilim insanlarının akıllı telefon üzerinden gönderdiği elektrik sinyalini alan bitkinin 1,3 saniye içinde kapanlarını kapattığı gözlemlendi. Bir sonraki adımda, daha güçlü sinyallerin gönderildiği bir robot kol yardımı ile sinekkapanın yarım milimetre kalınlığında bir teli kapması sağlandı.



Araştırmayı yürüten uzmanlar, bitkinin "insanlar tarafından elektrikle kontrol edilebilen bir robot" gibi davrandığını belirtti.



Öte yandan, elektrotların bitkinin yaydığı olağandışı sinyalleri algılayan bir "bitki fısıldayıcısı" olarak kullanılabileceği ve bu sayede bitkiye daha özenli bakım yapılabileceği vurgulandı.



Araştırma "Nature Electronics" dergisinde yayınlandı.