Bubilet, 2022’nin tüketici karnesini açıkladı

Pandemide sosyalleşme özlemi çekenler, kış soğukları gelmeden soluğu kültürel aktivitelerde aldı. Yeni nesil online bilet satış platformu Bubilet, satışlarından elde ettiği bilgilerden hareketle 2022’nin en’lerini açıkladı.

Müzik festivalleri, konserler ve tiyatrolara ilginin yoğun olduğuna işaret eden verilere göre ülkemizde en çok konsere giden şehir İstanbul olurken, Ankaralılar da tiyatroya en çok gidenler olarak zirveye yerleşti. İzmir ise en çok festival düzenlenen şehir seçildi.



“DUMAN” FESTİVALLERDE PARLADI



Bubilet’in paylaştığı bilgilere göre, 2022’de dinleyicilerin %47’si Türkçe pop, %33’ü rap türlerindeki konserleri tercih etti. %20’si ise Türkçe rock konserlerine akın etti. 2022’de en çok bilet satılan festivallerin başında ‘What a Fest’ geldi. Festivallerin parlayan grubu ise Duman oldu.

Rap sanatçısı Sefo başarısını 2022’deki en kalabalık konsere ev sahipliği yaparak taçlandırdı. Biletleri en hızlı tükenen sanatçı Melike Şahin ‘diva bebe’ olarak anılmaya başlandı. Bileti en çok satın alınan müzik grubu Manga iken, Evgeny Grinko yılın en çok bilet satan yabancı ismi olarak kayıtlara geçti. Yıldız Tilbe ise en pahalı konser biletleriyle yıla damgasını vurdu.



2022’DE BİLETİ EN ÇOK SATILAN OYUN: ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2



Bubilet’in analizine göre Türkçe rock, pop ve rap müziğin bayrak taşıyıcılarından Hayko Cepkin, Uzi ve Gökhan Türkmen konserler için en çok tıklanan erkek sanatçılar oldu.

Kadınlarda ise Fatma Turgut, Güneş ve Gülşen ilk üçte yer aldı. Müzik endüstrisi aldığı taleplerle birlikte ivmesini artırırken, tiyatro dünyası da yükselişini sürdürdü. Yılın en çok ilgi gören oyunu Şahları da Vururlar olarak kayıtlara geçerken, bileti en çok satılan oyun Çok Güzel Hareketler 2 oldu.



“2023’TE İNSANLARIN DAHA FAZLA KÜLTÜREL ETKİNLİĞE KATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ”



Online bilet satış platformu Bubilet Pazarlama Müdürü Yusuf Baziki ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:



“2022, ülkemizde kültürel aktiviteler açısından oldukça hareketli geçti. Tiyatro, konser, festival gibi sanata dair gerçekleştirilen etkinliklerin biletleri hızla tükendi. Bunun yanı sıra sanat dünyasına henüz katılan isimler de başarılara imza attı. 2022’ye dair yaptığımız analizde de görüyoruz ki ülkemizdeki birçok kişi, kültürel aktiviteler aracılığıyla sosyalleşmeyi oldukça özlemiş. Biz de insanların kültürel aktivitelere daha kolay ulaşması ve 2023’te daha fazla deneyim yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”