ChatGPT, ABD Ordusu ile siber güvenlik araçları üzerinde çalışıyor

Yapay zeka ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Pentagon ile siber güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi proje üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu girişimin OpenAI tarafından koyulan yapay zekasını askeri ordulara sağlama yasağından bir sapma olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKA SİBER GÜVENLİK YAZILIMI İÇİN ARAÇ GELİŞTİRİYOR



Şirketin küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Anna Makanju, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, ChatGPT üreticisinin ABD Savunma Bakanlığı ile açık kaynaklı siber güvenlik yazılımı konusunda araçlar geliştirdiğini duyurdu.

Ayrıca Makanju geçen yıl duyurulan AI Cyber Challenge için DARPA ile işbirliği yaptığını söyledi.

Şirketin kısa süre önce hizmet şartlarında yapay zekasını askeri ve savaş uygulamalarından men eden yasağı kaldırdığı belirtildi.

SİLAH GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANIM YASAĞI SÜRÜYOR

Ancak Makanju, OpenAI'nin teknolojisini silah geliştirmek, mülkleri yok etmek veya insanlara zarar vermek için kullanma yasağını sürdürdüğünü söyledi.

OpenAI'nin en büyük yatırımcısı olan Microsoft, ABD silahlı kuvvetlerine ve diğer hükümet birimlerine çeşitli yazılım sözleşmeleri sağlamaktadır.

GÜVENLİK AÇIKLARINI OTOMATİK OLARAK DÜZELTECEK

OpenAI, Anthropic, Google ve Microsoft, güvenlik açıklarını otomatik olarak düzeltecek ve altyapıyı siber saldırılardan koruyacak bir yazılım bulmak için ABD Savunma İleri Araştırma Ajansı'na AI Cyber Challenge ile yardımcı oluyor.