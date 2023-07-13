Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace, roketin uzaya fırlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.



Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezinden gönderilen Zhuque-2, taşıdığı yükü Güneş'le senkronize yörüngeye başarıyla götüren ilk metanla çalışan roket oldu.



Yakıt olarak sıvı metan ve oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan roket, alçak yörünge için 6 ton ve Güneş'le senkronize yörünge için ise 4 ton taşıma kapasitesine sahip.



China Space News'e göre, roket 49,5 uzunluğunda ve 3,35 çapında.

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