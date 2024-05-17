Microsoft, Call of Duty'i Game Pass'e eklemeye hazırlanıyor

Microsoft, geçtiğimiz yıl Activision Blizzard’ı satın almış ve anlaşmayla birlikte Diablo IV gibi Activision Blizzard oyunları Game Pass’e gelmeye başlamıştı.



En çok merak edilen oyunlardan biri de Call of Duty serisiydi.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft Call of Duty'nin bir sonraki sürümünü Xbox Game Pass'e eklemeye karar verdi.



Şirketin, bu haberi 9 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox etkinliğinde duyuracığı tahmin ediliyor.

Oyunun Game Pass'e dahil edilme kararının video oyunu satış stratejisi üzerinde büyük bir etki yaratması ve Game Pass abonelerinde önemli bir artışa yol açması bekleniyor.



9 Haziran'da ayrıca Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi gelecek Xbox oyunlarının çıkış tarihleri de duyurulacağı öne sürüldü.