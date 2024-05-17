Microsoft, Call of Duty'i Game Pass'e eklemeye hazırlanıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft, Call of Duty'nin bir sonraki sürümünü Xbox Game Pass'e ekleyeceğini duyurdu.  Resmi duyuru henüz gelmese de şirketin 9 Haziran'daki Xbox etkinliğinde açıklama yapması bekleniyor.

Microsoft, Call of Duty'i Game Pass'e eklemeye hazırlanıyor

, geçtiğimiz yıl Activision Blizzard’ı satın almış ve anlaşmayla birlikte Diablo IV gibi Activision Blizzard oyunları Game Pass’e gelmeye başlamıştı.

En çok merak edilen oyunlardan biri de Call of Duty serisiydi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft Call of Duty'nin bir sonraki sürümünü Xbox Game Pass'e eklemeye karar verdi.

Şirketin, bu haberi 9 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox etkinliğinde duyuracığı tahmin ediliyor.

Oyunun Game Pass'e dahil edilme kararının video oyunu satış stratejisi üzerinde büyük bir etki yaratması ve Game Pass abonelerinde önemli bir artışa yol açması bekleniyor.

9 Haziran'da ayrıca Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi gelecek Xbox oyunlarının çıkış tarihleri de duyurulacağı öne sürüldü. 

Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım planı

Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım planı

Haberi Görüntüle

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA ve ESA arasında tarihi Mars anlaşması

NASA ve ESA arasında tarihi Mars anlaşması

Yeni Kaledonya’da son durum: Fransa hükümeti TikTok'u yasakladı

Yeni Kaledonya’da son durum: Fransa hükümeti TikTok'u yasakladı

TikTok, YouTube'a rakip oluyor: Saatlik videoları test ediyor

TikTok, YouTube'a rakip oluyor: Saatlik videoları test ediyor

Pamuk şeker kadar hafif ve kabarık gezegen keşfedildi

Pamuk şeker kadar hafif ve kabarık gezegen keşfedildi

iOS 17.5'te hata: Silinen fotoğraflar geri geldi

iOS 17.5'te hata: Silinen fotoğraflar geri geldi

GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...