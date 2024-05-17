Yeni Kaledonya’da son durum: Fransa hükümeti TikTok'u yasakladı

Fransa, Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddeti önlemek amacıyla Çin merkezli sosyal medya devi TikTok'u yasakladığını duyurdu.



Fransız Başbakanı Gabriel Attal, yerel yetkililerin emriyle alınan bu yasağın, isyancıların iletişimini zorlaştırarak olayları kontrol altına almayı amaçladığını açıkladı.



Hukuk uzmanları, Fransız yetkililerinin AB yasalarına aykırı görünen bu yasağı uygulama hakkında bilgi verdi.

"Denizaşırı topraklar birlik parçası olmadığı için Fransa, burada yerel kararlar alabilir" açıklaması yapıldı.

"FRANSA ZAYIFLATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bölgedeki şiddetin "yabancı güçler" tarafından kışkırtıldığını ve Fransa'nın zayıflatılmasını amaçladığını iddia etti.



Ayrıca, Macron yanlısı Darmanin, Azerbaycan'ı Fransız Güney Pasifik adasını istikrarsızlaştırmak amacıyla bölgedeki bağımsızlık hareketleriyle işbirliği yapmakla suçladı.

Azerbaycan ise Darmanin'in suçlamalarını reddetti ve bunları "aşağılayıcı bir karalama kampanyası" olarak nitelendirdi. Ada üzerindeki kontrolü geri almak için Fransız Hükümeti, 15 Mayıs'ta OHAL ilan etti.



Ancak, bu karar, adadaki protestoların temel nedenini dikkate almamakla eleştiriliyor.