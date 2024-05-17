TikTok, YouTube'a rakip oluyor: Saatlik videoları test ediyor

TikTok, video süresini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Uygulama yöneticileri maksimum video uzunluğunu 60 dakika yapmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Henüz test aşamasında olan bu özellik, "TikTok, YouTube'a rakip olma yolunda ilerliyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

TikTok, yeni özelliği test ettiğini belirtse de kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı.



Ancak 1 saatlik videoların hemen gelmesi pek olası görünmüyor çünkü şu anda yüklenen maksimum video süresi 10 dakika.

TikTok daha önce bu yıl içinde bazı içerik üreticileri ile 30 dakikalık içerikleri test etmişti.