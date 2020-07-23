Çin ilk Mars keşif görevini başlattı

Çin, keşif aracını Mars'a taşıyacak roketi Hainan adasında bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan fırlattı.



BBC’de yer alan habere göre, keşif aracı, iniş takımı yardımıyla 'kızıl gezegen'e vardığında toprak örnekleri toplayacak.



Göreve, Çin edebiyatının önemli şiirlerinden Tianwen'in adı verildi. Tianwen-1'in 7 aylık ve 55 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.



Birleşik Arap Emirlikleri de pazartesi günü 'kızıl gezegen'in yörüngesine yerleşecek bir sonda göndermişti. ABD'nin ise önümüzdeki hafta kendi sondasını taşıyacak roketi ateşlemesi bekleniyor.



Çin'in keşif aracı, Mars'a vardığında toprak örnekleri toplayacak.

Çin'in uzay çalışmaları Mars görevi ile sınırlı değil. Ülke, 2023 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Çin, halen aktif olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2024’te misyonunu tamamlamasıyla yörüngedeki tek daimi uzay istasyonuna sahip ülke konumuna gelecek.



Uzay çalışmalarına 1956’da başlayan ve yörüngeye ilk uydusunu 1970’te fırlatan Çin'in, insanlı uzay istasyonu projesi, konumlandırma, gözlem ve iletişim uydularının yanı sıra üç seneye kadar yörüngede yaklaşık 200 uzay aracıyla ağını daha da güçlendirme arayışında.



Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2025 yılına kadar Ay yüzeyinde bir gözlemevi inşa etmeyi, Mars ile Jüpiter’in keşfi, kuyruklu yıldızlar, kara delikler ve dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalara başlamayı ve 2050’ye kadar “kızıl gezegene" insanlı misyon göndermeyi planlıyor.



Ülke, ABD ve Rusya’dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.