Çin'de yeni telefon alanlar yüz bilgilerini kaydettirmek zorunda (Özgürlük ihlal eleştirisi)

Çin'de anonim internet kullanımını önlemek için yeni başlayacak uygulamayla 1,4 milyar kişi yüz tanıma özelliklerini zorunlu olarak kaydettirecek.



Getirilen yeni uygulamayla Çin'de kullanıcıların telefonlarındaki yüz tanıma bilgileri devletle paylaşılacak. Böylece internetin anonim olarak kullanılması engellenecek.



İnsan hakları örgütleriyse kişisel hak ve özgürlüklerin engellendiği eleştirisi getirdi. Uygulamanın, tüm cep telefonu kullanıcıların yüzünün fişlenmesi anlamına geldiği uyarısında bulunuldu.

MEŞRU HAK KORUMA ÇABASI

Çin hükümeti ise, bu düzenlemeyle vatandaşların internetteki 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığını savunuyor.

Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de yaklaşık 170 milyon yüz tanıma özellikli güvenlik kamerası bulunuyor.

İnternet paylaşımlarında da gerçek isim kullanılması zorunlu. Çin'de yeni telefon hattı satın alanların fotoğrafları ve kimlik kartlarıyla birlikte kayıt olmaları zorunluydu.



VİDEO: YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ İLE ALIŞVERİŞ