Çip krizi devam ederken Intel 2025 hedefini açıkladı

Corona virüs pandemisinin beklenmedik yan etkilerinden biri dünyayı saran çip krizi oldu. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel bu kapsamda 2025 planlarını açıkladı.



Bir zamanlar zirvedeki Intel, 2025 yılında yeniden dünya çip pazarının liderliğine geçmeyi hedefliyor. Intel şu anda TMSC ve Samsung'un gerisinde bir üretime sahip. Intel 20A adını verdiği yeni teknolojinin rakiplerinin çok ilerisinde olduğu iddiasında.



2024'e kadar dünyanın en gelişmiş çiplerini üretmeyi hedefleyen Intel, 2025'te rakiplerini geride bırakacağını duyurdu. Intel, Samsung ve TMSC'nin en büyük müşterisi konumundaki Qualcomm'a çip üretmek için anlaşma yaptığını da söyledi.



Intel'in aynı zamanda Amazon'u da müşteri portföyüne eklediği belirtildi.