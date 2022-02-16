Çip sektöründe satın alma yarışı sürüyor: Intel'den 5.4 milyar dolar

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tower Semiconductor'dan yapılan açıklamaya göre, İsrailli şirket, tedavüldeki hisseleri için Intel'in hisse başına 53 dolar nakit teklifini kabul etti.



Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.



Tower Semiconductor'ın otomotiv, mobil, tıp ve havacılık sektörlerinde kullanılan analog çiplerde uzmanlığı bulunuyor.



Intel'in, söz konusu satın almayla Tayvan merkezli TSMC'nin hakim olduğu sözleşmeli çip üretiminde varlığını artırmak istediği belirtiliyor.

AMD - XILINX ANLAŞMASI DA TAMAMLANDI

Bir diğer çip üreticisi AMD ise ilk olarak Ekim 2020'de duyurulan bir satın almanın tamamlandığını açıkladı.

AMD, üretimden sonra ayarlanabilen tümleşik devreleri üreten dünyanın en büyük ortaklığı olan Xilinx'in satın almasının tamamlandığını belirtti.

İlk açıklandığında anlaşmanın değeri 35 milyar dolardı. AMD, Xilinx hisseleri karşılığında kendi hisselerinden verecekti. O tarihten son AMD hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kazandı. Bu da anlaşmanın güncel değerinin 50 milyar dolara yaklaştığı anlamına geliyor.