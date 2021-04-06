Clubhouse'ta para kazanma dönemi

Pandemi döneminin en popüler uygulamalarından Clubhouse yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, online ödeme platformu Stripe ile anlaşma üzerinde çalışıyor.



Clubhouse bu anlaşmayla yayıncılara ödeme yapılmasının önünü açacak.



Davetle üye olunabilen Clubhouse, yayıncılara karın tamamını vermeyi planlıyor. Ödemeler Stripe altyapısıyla direkt olarak Clubhouse üzerinden yapılacak.



Uygulamanın henüz Android versiyonu bulunmuyor. Haziran ayında Clubhouse'ın Android uygulamasının kullanıma açılması hedefleniyor.



Clubhouse ödemelerin bütün yayıncılara birden başlamayacağını belirtti. Önce ufak bir yayıncı grubuyla testler yapılacak.



Başta Twitter olmak üzere birçok platform da Clubhouse benzeri özellikler geliştiriyor.