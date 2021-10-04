Coinbase'in hacklendiği ortaya çıktı

Popüler kripto para borsalarından Coinbase’den yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanları en az 6 bin müşterinin hesaplarına sızarak kripto para soygunu gerçekleştirdi.



Kaliforniya Başsavcısı'nın web sitesinde yayınlanan mektubun bir kopyasına göre, saldırı bu yılın Mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleşti.



Şirket, yetkisiz üçüncü tarafların hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS hesabı kurtarma sürecindeki bir kusurdan yararlandığını söyledi.



Bir Coinbase sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kusurları hemen düzelttik ve bu müşterilerle hesaplarının kontrolünü yeniden kazanmak ve kaybettikleri fonları geri ödemek için birlikte çalıştık" dedi.



Şirket, bilgisayar korsanlarının etkilenen Coinbase hesaplarıyla bağlantılı e-posta adreslerini, şifreleri ve telefon numaralarını bilmesi ve kişisel e-postalara erişmesi gerektiğini söyledi.



Coinbase, bilgilerin şirketten alındığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi. Coinbase 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket 68 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.