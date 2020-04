Corona virüs etkisi: Facebook yeni oyun uygulamasını yayınladı

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülmeye başlandı.



Yaklaşık 2.5 milyon kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 170 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Salgına karşı alınacak en etkili yöntemlerden birisi ise kendimizi izole etmek.



Zira bu yöntem sayesinde virüsün bulaşma hızı ciddi oranda düşüyor. Bu kapsamda dünya genelinde on milyonlarca kişi evlerine çekilmiş durumda.



Salgın ile beraber evde daha çok vakit geçirmeye başlamamızla doğru orantılı bir şekilde oyunlara olan ilgi de artmış durumda.İşte böyle bir dönemde sosyal medya devi Facebook ‘Facebook Gaming’ isimli yeni oyun uygulamasını erkenden yayınladı.



Normalde haziran ayında tanıtılması beklenen uygulama, şu an için sadece Android platformu üzerinde kullanılabiliyor ve reklam içermiyor.



Canlı yanın özelliğine ev sahipliği yapan uygulamanın Go Live işlevini kullanarak sadece uygulama içindeki oyunları değil, diğer mobil oyunları da Facebook sayfanızda canlı olarak yayınlayabiliyorsunuz.