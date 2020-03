Corona virüs sosyal medyaya nasıl yansıdı?

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte hazırladığı raporda, corona virüs hakkındaki konuşmaları analiz etti.



Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte 21 Ocak – 11 Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının corona virüs ile ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.



Çin'in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan corona virüs, ölü sayısının artışıyla insanları paniğe sürükledi.



Sosyal medya kullanıcıları salgın ile ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların resmi hesaplarından takip etti.



Dünya'yı adeta paniğe sürükleyen salgın ile ilgili sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age dergisi ile birlikte Twitter, YouTube, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki paylaşımları; Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Farsça dillerinde yapılan paylaşımları da kapsayarak analiz etti.



Corona virüsü hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 275 milyonun üzerine çıktı. En çok paylaşım adedi sırasıyla Japonya, ABD ve Güney Kore lokasyonlarından yapıldı.



EN ÇOK PAYLAŞIM YAPAN ÜLKELER



Japonya: %23,13

Amerika: %22,53

Güney Kore: %3,52

Britanya: %3,33

Fransa: %3,15

Brezilya: %3,10

Çin: %2,97

Malezya: %2,60

Tayvan: %2,34

İtalya: %2,31

Türkiye: %2,20

Paylaşım Adetleri:

Japonya: 41.272.779

Amerika: 37.932.712

Çin: 5.581.751

İtalya: 3.597.707



DÜNYA GENELİNDE TOPLAM PAYLAŞIM 275 MİLYON



Türkiye'de 21 Ocak-11 Mart tarihleri arasında: 6.506.597



Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde: 747.862



GLOBAL PAYLAŞIMLARDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

- Hastalıktan korunmak için neler yapılabileceği, hastalığın insan hayatını nasıl etkilediği ve hastalıktan kaynaklanan çaresizlikler



- Corona virüsü yüzünden havayollarının hizmeti kesmesi, okulların kapatılması, insanların market stoklarını tüketmesi



- İtalya'da korona sebebiyle ölüm sayılarının artmasıyla hapishanede mahkumların isyan başlaması ve bazı mahkumların firar etmesi



- Wuhan'da çalışan doktor ve hemşirelerin saçlarını kazıtması ve maaşlarına ekstra zam yapılması



TÜRKİYE'DEKİ PAYLAŞIMLARDA ÖNE ÇIKAN KONULAR



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart akşamı Türkiye'de bir vatandaşta virüsün tespit edildiğini açıklaması sonrasında endişe ve panik duyulması



- Virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi gerektiği



- Kolonya satışlarının patlaması ve fiyatlarının artması ile birlikte marketlerin yağmalanmasının şok etkisiyle karşılanması



- İnsanların toplu taşımadan kaçınarak, işyerlerine kendi araçlarıyla gitmeye başlaması üzerine trafiğin artması



- Ülkenin böyle bir hastalığa hazır olmadığı; İran, İtalya ve Çin seferlerinin durdurulması gerektiği



DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK KULLANILAN HASHTAGLER



#coronavirus 27.000.000+

#COVID19 9.700.000+

#CoronavirusOutbreak 2.500.000+

#China 2.100.000+

#Wuhan 2.100.000+

#COVID2019 1.900.000+

#COVID-19 1.400.000+

#Covid_19 1.200.000+

#CoronaOutbreak 810.000+

#WuhanCoronavirus 760.000+

#Corona 740.000+

Türkiye'de En Çok Kullanılan Hashtagler

#Corona 520.000+

#coronavirus 430.000+

#koronawirus 280.000+

#virüstürkiyede 200.000+

#koronavirus 140.000+

#coronaturkiye 100.000+

#koronavirüs 96.000+

#Wuhan 89.000+

#coronovirus 82.000+

#Coronavirius 77.000+

#coronavirusturkey 72.000+

#koronavirusu 65.000+



PAYLAŞIMLARIN CİNSİYET DAĞILIMI



Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, Türkiye'de paylaşım yapan kullanıcıların %35'i kadın, %65'i erkek kullanıcılardan oluşmaktadır.



Dünya genelinde;

Kadın: %46

Erkek: %54

Türkiye'de;

Kadın: %35

Erkek: %65



EN ÇOK KONUŞULAN SEKTÖRLER



Corona virüsü ile ilgili paylaşımlarda en çok bahsi geçen sektörlere bakıldığında sağlık sektörü 6 milyonun üzerinde paylaşımla ilk sırada yer alıyor. Sağlık sektörünü, ticaret sektörü 5 milyon paylaşımla takip ediyor.



Sağlık: 6.731.738

Ticaret: 5.639.556

Turizm ve Ulaşım: 4.463.593

Eğitim: 3.370.556

Spor: 2.868.201



SAĞLIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARDA ÖNE ÇIKANLAR

Maske: 249.306



Kolonya: 80.443



Vitamin: 15.965



Eldiven: 8.000



Sarımsak: 7.568



Anti-bakteriyel jel: 4.095



DÜNYA GENELİNDEKİ PAYLAŞIMLARDA SEKTÖR BAZINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR



Sağlık



- Hastalığın yayılmaması için aşı programlarının yürütülmesi

- İnsanların hastalansa bile koronavirüsü yüzünde hastaneye gitmek istememesi

- Salgının ilk çıktığı yer olan Wuhan şehrinde özel bir hastane kurulması

- Çin'de görev yapan doktor ve hemşirelerin görevine devam etmek istememesi



Ticaret



- Çok sayıda ülkenin ekonomisinin Çin ile ilişkili olmasından dolayı yeni arayışlar içine girilmesi



- Maskelerin neredeyse yok satması ve insanların maske bulamaması



-İnternet alışverişlerinde Çin'den gelen ürünlere yönelik talebin neredeyse durması



- Sadece isim benzerliği yüzünden Corona birası satışlarının azalması iddiaları



- Dünya borsalarının koronavirüsünden ciddi seviyede etkilenmesi



- Bazı ülkelerde virüs yüzünden hijyen malzemelerin ve kağıt havluların bitme noktasına gelmesi



Turizm ve Ulaşım



- Çok sayıda ülkenin Çin, İran, İtalya ve risk taşıyan diğer ülkelere uçuşlarını durdurması



- Corona virüsü nedeniyle neredeyse bütün uçakların boş uçması



- Virüsün yayıldığı ülkelerde turizmin durma noktasına gelmesi



- Salgının hacminin artmasının ve karantina uygulamalarının, tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilemesi



Eğitim



- Vaka görülen ülkelerde eğitimin durması, üniversite öğrencilerinin online olarak eğitime devam etmesi

- Japonya'da ilkokul ve ortaokulun geçici olarak kapatılma kararından sonra çocuklar için bir eğitim uygulaması olan "SyncSync"'in hayata geçmesi



- Bazı okulların, hastanelere yakın olması ve velilerin bu durumdan endişe duyması



Spor



- İtalya ligi Serie A'da maçların seyircisiz oynanması ve ertelenmesi



- NBA'de Utah Jazz'ın yıldızı Rudy Gobert'in virüse yakalanması ve NBA'de bütün maçların ertelenmesi-Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesi-Japonya'da bütün spor müsabakalarının ertelenmesi-Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'de virüsün tespit edilmesi-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nın ertelenme ihtimali