Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu!

1 MİLYON DOLARLIK İLK KOSTÜM DEĞİL



Ancak bu değer bir CS:GO kostümünün ilk kez bu kadar yüksek bir değere ulaşmadığı da biliniyor.



Son olarak "Mavi Mücevher" olarak adlandırılan Karambit kostümünün 1,2 milyon dolarlık bir değeri bulunuyordu.



Öte yandan 1 milyon dolar değerindeki AK-47 kostümünü kasadan çıkarabilen oyuncu, bu kostümün satılması durumunda parayı yalnıza Steam üzerinden harcayabiliyor.

after 10 years, it finally happened...



STATTRAK FACTORY NEW #661 SCAR PATTERN



estimated at $800k to $1M pic.twitter.com/BGWMHiFY6c — ohnePixel (@ohnePixel) January 15, 2024