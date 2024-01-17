Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu!

Counter-Strike 2'de oyuncular haftalık olarak düşürdükleri kasalardan silah kaplamaları çıkarabiliyor.
CS:2'de yani eski adıyla CS:GO'da bir oyuncu en son 10 yıldır bulunmayan bir AK-47 StatTrak kostümü çıkardı.
BİÇİLEN DEĞER YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR
Bu benzersiz skin için biçilen değer 800.000 ila 1 milyon dolar arasında değişiyor.
1 MİLYON DOLARLIK İLK KOSTÜM DEĞİL
Ancak bu değer bir CS:GO kostümünün ilk kez bu kadar yüksek bir değere ulaşmadığı da biliniyor.
Son olarak "Mavi Mücevher" olarak adlandırılan Karambit kostümünün 1,2 milyon dolarlık bir değeri bulunuyordu.
Öte yandan 1 milyon dolar değerindeki AK-47 kostümünü kasadan çıkarabilen oyuncu, bu kostümün satılması durumunda parayı yalnıza Steam üzerinden harcayabiliyor.
after 10 years, it finally happened...— ohnePixel (@ohnePixel) January 15, 2024
STATTRAK FACTORY NEW #661 SCAR PATTERN
estimated at $800k to $1M pic.twitter.com/BGWMHiFY6c
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