Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu!

Counter-Strike 2'de bir oyuncu 1 milyon dolar değerindeki silah kostümünü kasadan çıkarmayı başardı. Bu skinin (kostüm) son olarak 10 yıl önce görüldüğü de belirtildi.

Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu!

Counter-Strike 2'de oyuncular haftalık olarak düşürdükleri kasalardan silah kaplamaları çıkarabiliyor.

CS:2'de yani eski adıyla CS:GO'da bir oyuncu en son 10 yıldır bulunmayan bir AK-47 StatTrak kostümü çıkardı. 

BİÇİLEN DEĞER YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR

Bu benzersiz skin için biçilen değer 800.000 ila 1 milyon dolar arasında değişiyor.

Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu! - 1
Counter Strike 2'de 1 milyon dolarlık kostüm 10 yıl sonra bulundu! - 2

1 MİLYON DOLARLIK İLK KOSTÜM DEĞİL

Ancak bu değer bir CS:GO kostümünün ilk kez bu kadar yüksek bir değere ulaşmadığı da biliniyor.

Son olarak "Mavi Mücevher" olarak adlandırılan Karambit kostümünün 1,2 milyon dolarlık bir değeri bulunuyordu.

Öte yandan 1 milyon dolar değerindeki AK-47 kostümünü kasadan çıkarabilen oyuncu, bu kostümün satılması durumunda parayı yalnıza üzerinden harcayabiliyor.

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