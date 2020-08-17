Covid-19 ile mücadelede yerli dezenfeksiyon robotu iş başında

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele için geliştirilen cihazlara bir yenisi eklendi.



KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanan Türk firması, hastane, laboratuvar, ameliyathane, havalimanı, alışveriş merkezi gibi virüs barındırma olasılığı yüksek alanları ultraviyole C ışığıyla dezenfekte edebilen robot geliştirdi.



"HER NOKTADA AYNI ETKİNLİKTE DEZENFEKSİYON SAĞLANIYOR"



Robotun özelliklerine ilişkin bilgi veren şirket yetkilisi, "UV-C dezenfeksiyonunda sizin kaynağa olan uzaklık ve ışına maruziyet süresi toplamı, ne kadar etkin dezenfeksiyon sağladığınızı gösteriyor. Robot sayesinde insana zararlı olan bu ışından tamamen insandan bağımsız bir süreç geliştirmiş oluyorsunuz. Asıl avantajı da hareket yeteneği sayesinde ışını belirli noktalarda durarak bir oda içinde veya kapalı alanda etkin mesafeyi sürekli koruyabiliyorsunuz. Robot hareketli olduğu her noktada aynı etkinlikte dezenfeksiyon sağlamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yurt içinde ve dışında satışlarımız mevcut, özellikle yurt dışından yoğun talep var. Halihazırda robotumuzun farklı ülkelere ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız. Örneğin, Azerbaycan'a, İtalya'ya, Kanada'ya ihracatımız mevcut ve bu sayı giderek artıyor. Bu anlamda robotun etkin bir dezenfeksiyon sağladığı, hem akredite test laboratuvarları hem Sağlık Bakanlığı test laboratuvarı hem de yurt dışında kullanan müşteriler ve onların yaptığı testler tarafından onaylanmış durumda."