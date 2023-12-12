Cristiano Ronaldo'dan UFL oyununa 40 milyon dolarlık yatırım: EA FC'ye rakip olacak

EA Sports FC yani eski adıyla FIFA serisine rakip olması beklenen UFL oyunu geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı fragmanla birlikte oyunseverlerin açık betaya kayıt olarak oyunu deneyebileceğini duyurmuştu.

Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65.000'den fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi InStat ile iş birliği gerçekleştirdi.



Bu ortaklıklar sayesinde oyundaki her futbolcu için güncel istatistikler sağlayacak.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni futbol oyununun geliştirilebilmesi için 40 milyon dolarlık yatrımda bulundu

"HEYECAN DUYUYORUM"



UFL ile yeni ortaklığı hakkında konuşan Cristiano Ronaldo şunları söyledi: "UFL futbol oyunlarında yeni bir tür olabileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum."



KAPALI TEST AŞAMASI SONBAHARDA BAŞLADI



Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da, kapalı bir test aşaması bu sonbaharda başladı.

Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarında piyasaya sürülecek.

UFL NE ZAMAN ÇIKACAK?



Oyun resmi olarak 25 Ağustos 2021'de duyuruldu ve 2022'de piyasaya sürülmesi planlandı.



Strikerz Inc. CEO'su Eugene Nashilov, her şeyden önce oyunseverlerin beklentilerini karşılamayı önemsediğinden dolayı oyunun çıkış tarihinin 2023'e ertelendiğini açıklamıştı.

UFL'nin 2023'ün sonlarında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC Windows platformları için dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.