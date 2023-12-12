PlayStation 5 Pro modeli GTA 6 ile birlikte gelebilir

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta Grand Theft Auto serisinin yeni oyununu duyurdu.

GTA 6'nın fragmanı YouTube üzerinde 1 haftada 142 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda.

Öte yandan 2025 yılında çıkış yapacağı duyurulan GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarına özel olarak çıkış yapacağı. 1 yıl sonra ise PC kullanıcıları tarafından oynanabileceği belirtildi.