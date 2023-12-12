PlayStation 5 Pro modeli GTA 6 ile birlikte gelebilir

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta Grand Theft Auto serisinin yeni oyununu duyurdu.
GTA 6'nın fragmanı YouTube üzerinde 1 haftada 142 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda.
Öte yandan 2025 yılında çıkış yapacağı duyurulan GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarına özel olarak çıkış yapacağı. 1 yıl sonra ise PC kullanıcıları tarafından oynanabileceği belirtildi.
PLAYSTATION 5 PRO MODELİ GELİŞTİRİLİYOR
PS5 Slim modelini sızdıran Tom Henderson, Sony'nin PlayStation 5 Pro'yu Eylül 2024'te piyasaya sürmeye hazırlandığını öne sürdü.
PS5 Pro'nun GPU'sunda ciddi bir artış sağlanacağı da belirtilirken, GTA 6 ile birlikte çıkış yapmasının da kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.
NEREDEYSE 3 KATINA ÇIKIYOR
Mevcut PS5 modellerinde TFLOP 10,28 değerindedir. PS5 Pro ile birlikte bu değer 28,67'e çıkarak maksimum performansına ulaşması bekleniyor.
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