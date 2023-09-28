CS2 resmen çıktı: CS:GO sunucuları kapatıldı

Mart ayında resmi olarak duyurulan, uzun süredir konuşulan oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu.

Dün akşam CS:GO'nun sunucularını kapatan Valve, Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Source 2 motoruyla birlikte oyunun grafiklerinde iyileştirmeler gerçekleştiren Valve, oyunseverlere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HARİTALAR ÜÇE AYRILIYOR



Valve, haritaları üç kategoriye ayırdığını söyledi. Birincisi, "Mihenk Taşı" haritaları, oyuncuların Counter-Strike: Global Offensive'den Counter-Strike 2'ye kadar temel oynanış değişikliklerini kontrol edebilmeleri için çoğunlukla dokunulmamış "sağlam temellere sahip" klasik haritalardır.

"Yükseltme" haritaları, daha gerçekçi görünen yansımalar ve malzemeler için Kaynak 2 aydınlatmasına odaklanır.

Son olarak, "Revizyon" haritaları, Source 2'nin tüm yeteneklerini sergileyecek şekilde sıfırdan tamamen yeniden oluşturuldu.