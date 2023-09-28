CS2 resmen çıktı: CS:GO sunucuları kapatıldı

Mart ayında resmi olarak duyurulan, uzun süredir konuşulan oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu.
Dün akşam CS:GO'nun sunucularını kapatan Valve, Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Source 2 motoruyla birlikte oyunun grafiklerinde iyileştirmeler gerçekleştiren Valve, oyunseverlere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.
HARİTALAR ÜÇE AYRILIYOR
Valve, haritaları üç kategoriye ayırdığını söyledi. Birincisi, "Mihenk Taşı" haritaları, oyuncuların Counter-Strike: Global Offensive'den Counter-Strike 2'ye kadar temel oynanış değişikliklerini kontrol edebilmeleri için çoğunlukla dokunulmamış "sağlam temellere sahip" klasik haritalardır.
"Yükseltme" haritaları, daha gerçekçi görünen yansımalar ve malzemeler için Kaynak 2 aydınlatmasına odaklanır.
Son olarak, "Revizyon" haritaları, Source 2'nin tüm yeteneklerini sergileyecek şekilde sıfırdan tamamen yeniden oluşturuldu.
CS:GO'ya sahip olan kullanıcılar, Steam hesaplarından kütüphanelerine giderek yeni gelen güncellemeyle birlikte CS2 oyununa sahip olabilirler.
COUNTER STRİKE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu
- Depolama: 85 GB
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