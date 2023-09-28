CS2 resmen çıktı: CS:GO sunucuları kapatıldı

Steam'de uzun süredir en çok oynanan oyunların başında yer alan CS:GO, dün akşam sunucularını kapattı. Ardından resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda CS2'nin herkes tarafından indirilebileceği duyuruldu. Peki CS2 nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...

CS2 resmen çıktı: CS:GO sunucuları kapatıldı

Mart ayında resmi olarak duyurulan, uzun süredir konuşulan oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu.

Dün akşam CS:GO'nun sunucularını kapatan Valve, Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Source 2 motoruyla birlikte oyunun grafiklerinde iyileştirmeler gerçekleştiren Valve, oyunseverlere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HARİTALAR ÜÇE AYRILIYOR

Valve, haritaları üç kategoriye ayırdığını söyledi. Birincisi, "Mihenk Taşı" haritaları, oyuncuların Counter-Strike: Global Offensive'den Counter-Strike 2'ye kadar temel oynanış değişikliklerini kontrol edebilmeleri için çoğunlukla dokunulmamış "sağlam temellere sahip" klasik haritalardır. 

"Yükseltme" haritaları, daha gerçekçi görünen yansımalar ve malzemeler için Kaynak 2 aydınlatmasına odaklanır. 

Son olarak, "Revizyon" haritaları, Source 2'nin tüm yeteneklerini sergileyecek şekilde sıfırdan tamamen yeniden oluşturuldu.

CS2 resmen çıktı: CS:GO sunucuları kapatıldı - 1

CS:GO'ya sahip olan kullanıcılar, hesaplarından kütüphanelerine giderek yeni gelen güncellemeyle birlikte CS2 oyununa sahip olabilirler.

COUNTER STRİKE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu
  • Depolama: 85 GB

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