Darknete sahte aşı pasaportu ve test sonucu pazarı

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik şirketi Check Point, ocak ayında, Covid-19 aşılamalarına başlanmasının ardından "darknet" internet ortamlarında aşıyla alakalı reklam sayısının arttığını açıkladı.



Uzmanlar, söz konusu sanal mecralarda yıl başından bu yana 1200'den fazla Covid-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu reklamı tespit etti.



Covid-19 aşılarının bir doz fiyatlarının 500 ila 750 dolar arasında değiştiğini belirten uzmanlar, sahte aşı sertifikalarının ise yaklaşık 150 dolardan listelendiğini kaydetti.



Uzmanlar, söz konusu sitelerde, Oxford-AstraZeneca aşısının 500, Johnson & Johnson ve Sputnik aşısının 600, Sinopharm aşısının ise 750 dolardan satışa sunulduğuna dikkati çekti.



İsimlerini gizleyen satıcıların, çoğunlukla aşı çalışmalarıyla öne çıkan ülkelerden ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya'dan oldukları bilgisi paylaşıldı.



Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı hava yolları ve turizm firmalarının yolculardan aşı sertifikası talep ettiği biliniyor.



İngiltere'de tüm ziyaretçilere yönelik aşı pasaportu uygulaması getirilmesi gündeme gelirken, basına yansıyan haberlerde bu uygulamanın ülke içindeki bar, restoran ve stadyum gibi toplu alanlara girişlerde de kullanılabileceği iddiaları yer almıştı.



AB yetkilileri ise kişilerin salgına dair bilgilerini ve seyahat geçmişini içeren "Dijital Yeşil Kart" uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı.



"Darknet" olarak da bilinen sanal ortamlar, internetin yalnızca belirli tarayıcılar ve özel ayarlar yapılarak erişilen bir bölümü olarak biliniyor.

