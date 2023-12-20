Death Stranding Director's Cut'ın Apple için çıkış tarihi ertelendi

Hideo Kojima'nın Apple'ın lansmanında duyurusunu yaptığı iPhone ve Mac cihazlara özel olarak çıkacak olan Death Stranding Director's Cut'ın çıkış tarihinin ertelendiği kaydedildi.

2024 İÇİN YENİ ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULACAK

Yayıncı şirket 505 Games, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada biraz daha zamana ihtiyaçlarının olduğunu ve 2024'ün başlarında yeni bir çıkış tarihini duyuracaklarını açıkladı.

Mac için App Store üzerinde çıkış tarihi 31 Ocak 2024 olarak gösterilen Death Stranding'in ön sipariş fiyatı ise 40 dolardan başlıyor.

Death Stranding 2019'da yayınlandı ve 2 yıl sonra Director's Cut versiyonu 2021'de oyuncularla buluştu.

Mac ve iPhone cihazlarla uyumlu olacağı duyurulan oyun M1 ve daha üst model işlemcilerle çalışırken, mobil cihazlarda ise A17 Pro çipe sahip iPhone 15 Pro serisi ile sınırlı kalacak.

DEATH STRANDING 2 APPLE'A GELECEK Mİ?

Haziran ayında Kojima gelecekteki oyunlarının da Apple platformunda yer alacağını söylemişti, ancak Death Stranding 2'nin buna dahil olup olmadığı henüz belli değil.

FİLM OLACAK

Kojima, yakın bir zamanda, oyunun A24 stüdyosunun yardımıyla bir filme uyarlanacağını duyurdu. Kojima, "Piyasada pek çok 'oyun uyarlaması film' var ama bizim yarattığımız şey sadece oyunun doğrudan bir çevirisi değil." diye konuştu.