FBI'dan 'deepfake' uyarısı

Siber saldırganlar, deepfake ile iş başvurusu yaparak şirketlerdeki kritik pozisyonlara yerleşiyor.



ABD federal soruşturma bürosu FBI, siber saldırganlarla ilgili şikayetlerde artış olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre saldırganlar bu yöntemle "içerden" verileri sızdırıp, şirketi "hack"lemeyi ve fidye için verileri şifrelemeyi amaçlıyor.

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay zeka kullanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türünü ifade ediyor.

İNTERNETTEKİ BÜYÜK TEHLİKE: DEEPFAKE

