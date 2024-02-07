Deepfake video ile 26 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Bilgisayar korsanları, Çin'in Hong Kong kentinde çok uluslu şirketi deepfake teknolojisi kullanarak sahte bir online görüşmede dolandırdı.

Bloomberg'in haberine göre, hackerların video konferans görüşmesinde kamuya açık görüntülerden istifade ederek deepfake video yardımıyla şirketin CFO'sunu taklit etti.

Ardından bilgisayar korsanlarının yaklaşık 26 milyon dolarlık vurgun yaptığı kaydedildi.

Çin polisi ise 29 Ocak 2024'te olayla ilgili ihbar aldığını belirterek, "Soruşturmalar devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı." diye konuştu.

DEEPFAKE VİDEO NEDİR?

Yapay zekanın hızla yayılmasıyla birlikte deepfake videolar da büyük bir gelişim kaydetmiştir.

Deepfake, insan yüzünü sentetik olarak oluşturmak veya taklit etmek için derin öğrenme teknolojisini kullanır.

Bu teknoloji sayesinde bir kişinin sesi, yüzü ve hatta mimiklerine kadar taklit edilebilir.