Deneyim yönetim platformu Pisano, Microsoft Azure kullanıyor

Deneyim yönetim platformu Pisano, bugün 100 kişilik çalışanı ile 20'den fazla ülkede 60'tan fazla müşteriye hizmet veriyor.

Pisano, bulut üzerinde SaaS modeliyle hizmet veren bir deneyim yönetim şirketi. Müşteri deneyiminden çalışan deneyimine kadar pek çok farklı alandaki deneyim yönetimi Pisano'nun bulut üzerindeki servisiyle gerçekleşiyor.

Bulut altyapısını Microsoft Azure'a taşımak için harekete geçen Pisano, geçiş esnasında Microsoft Azure'un geçiş araçlarını (Migration tool) kullanarak, bu geçişi sorunsuz bir şekilde tamamladı.



İş ortakları için değişmeyen tek bir konunun güven olduğunu belirten Pisano Küresel Satış Direktörü Bülent Helvacı, müşterilerinin en önemli işlerini ve kritik verilerini Microsoft'a emanet ettiklerini gördüklerini söyleyerek, "Microsoft Azure platformuyla müşterilerimize herhangi bir bölgede istedikleri coğrafyalarda güvenli bir şekilde verilerini tutmalarını ve işlemeleri imkanını veriyoruz. Özellikle en baştaki entegrasyon, kurulum gibi süreçlerin mümkün olduğu kadar sürtünmesiz geçmesini sağlıyoruz. Artık diğer bulut sağlayıcılar üzerine konumlandırdığımız Pisano platformlarımızı Azure üzerinde konumlandırdık. Microsoft Azure'un migration toolları ile operasyonel olarak riski azalttı, geçiş süremizi kısalttı ve konfor alanımızdan çıkmadan müşterilerimizi minimum etkileyerek yeni bir bulut sağlayıcı üzerinden hizmet vermeye başladık" dedi.