Diablo 4, Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek?

Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından Diablo 4'ü Xbox Game Pass hizmetine getiriyor.

DİABLO 4 XBOX GAME PASS'E NE ZAMAN GELECEK?

Diablo 4, 28 Mart Perşembe günü yani bugün Xbox Game Pass hizmetine sahip kullanıcılar için erişime açıldı.

GAME PASS ABONELERİ DİABLO 4'Ü NEREDE OYNAYABİLİR?



Diablo 4, Game Pass üyeleri tarafından PC, Xbox One, Xbox Series X ve Series S'te oynanabilir. Bulut akışı (xCloud) üzerinden oynanamaz. Xbox'ta Game Pass'e, PC Game Pass'e veya Game Pass Ultimate'a aboneyseniz Diablo 4'ü oynayabilirsiniz.



PC kullanıcılarının Battle.net istemcisini yüklemeleri gerekmekte çünkü Diablo 4'ü indirmeleri için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Ayrıca Xbox uygulamasının da bilgisayarda yüklü olması gerekiyor.

Ardından Microsoft hesabınızı Battle.net hesabınıza bağlayarak oyunu indirebileceksiniz.

DİABLO 4'TE HANGİ SINIF SEÇİLMELİ?

Diablo 4'te aralarından seçim yapabileceğiniz 5 sınıf var. Her biri tercih ettiğiniz oyun tarzına uyacak birden fazla beceri ve yeteneğe sahiptir.

Barbar: Diablo 4'ün silah ustası. Düşmanlarınızla yakın ve kişisel temas kurarken çift el kullanın veya devasa 2 elli silahları sallayın (savaşın sıcağında her ikisi arasında geçiş yapma yeteneği ile).

Druid: Kurt adam veya yaban ayısı olarak Sanctuary'de şekil değiştirirken ruhani hayvan evcil hayvanlarınızla birlikte büyü yaparak etrafınızdaki herkesi korkutun.

Necromancer: Ölülerin sözcüsü olarak asla yalnız seyahat etmek zorunda değilsiniz. Kutsal olmayan bilgilerinizi kullanarak kendi kişisel iskelet sürünüzü ve canavarlarla sizin için veya sizinle birlikte savaşacak bir golemi çağırın.

Rogue: Menzilli veya yakın dövüş arasında seçim yapamıyorsanız, neden ikisi birden olmasın? Savaşta hızlı hareket ederek savaşçıları yakından bir bıçakla ya da uzaktan bir yayla hasar verebilirsiniz.

Büyücü: Elemental büyülerle düşmanlarınızı ateşe verebilir, dondurabilir ya da yıldırımla vurabilirsiniz.

Genel bir kural olarak, bir sezon sona erdiğinde, Sezonluk karakteriniz Ebedi bir karaktere dönüşecek ve tüm ilerlemesi de onunla birlikte hareket edecektir.

Ayrıca ilk karakteriniz için senaryo modunu oynamanız birçok oyuncu tarafından öneriliyor.