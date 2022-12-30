Dijital basının 2022 raporu

Ekonomiden politikaya, sağlıktan eğitime kadar birçok konuda gelişmenin yaşandığı 2022 yılı geride kalırken, küresel çapta ses getiren birçok olay ve kişi de dijital basının gündemine taşındı. Bunların bazıları çok hızlı unutulurken, bazıları ise haberlere konu olmaya devam etti. 30 bin haber sitesinde yayımlanan 68.362.109 haberi analiz eden Online Basın Bülteni ve PR Servisi B2Press, 2022’de dijital basının gündeminde öne çıkanları açıkladı. B2Press tarafından hazırlanan “Dijital Basın Raporu 2022” hakkında en çok haber yapılan olay, durum ve siyasi kişileri ortaya koydu.

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2022’de dijital basının ilk sırasında yine COVID-19 var!



2020’den bu yana küresel çapta süregelen COVID-19 pandemisi, çıkış noktası olan Çin’de etkisini halen şiddetli bir şekilde sürdürüyor. Dünya genelinde günlük hayatı sekteye uğratan ve ekonomik darboğaza yol açan bu durum 2022’nin dijital basınında da geniş yer tutarken, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya - Ukrayna savaşı da gündemden düşmedi. Savaşla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji ve gıda krizi de medyaya yansıdı. Sürekli yükselen enflasyonla birlikte doğalgaz, elektrik ve suyun yanı sıra birçok sektörde uygulanan zamlar, dijital basında büyük yankı uyandırdı.



2022’de dijital basında en çok ele alınan ilk 10 konu ve toplam haber sayıları



1. COVID-19 Pandemisi (1.290.382)



2. Rusya - Ukrayna Savaşı (763.014)



3. Zamlar (483.296)



4. Türk Lirası’nın Değer Kaybı (266.630)



5. Pençe Kilit Operasyonları (186.630)



6. Orman Yangınları (172.816)



7. TOGG’un Tanıtılması ve Seri Üretime Geçilmesi (165.316)



8. Teknofest (160.305)



9. Asgari Ücret Zammı (110.296)



10. Trabzonspor’un 38 Yıl Sonra Şampiyon Olması (93.125)



Online Basın Bülteni ve PR Servisi B2Press tarafından aynı kapsamda 2021’de hazırlanan raporun en çok konuşulan konular listesinde ilk üçte 10.424.489 haberle COVID-19, 643.293 haberle Türk Lirası’nın Değer Kaybı ve 316.256 haberle Merkez Bankası’ndaki başkan değişikleri yer almıştı.

2022’de dijital basında en çok habere konu olan ilk 10 siyasi lider



2023 Genel Seçimi’nin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye politika ve siyaset dünyası hareketleniyor. Birçok siyasi kişi, gerek uygulamaları gerekse söylemleriyle dijital basında adından sıkça söz ettiriyor. İşte 2022’de dijital basında en çok konuşulan ilk 10 siyasi lider ve toplam haber sayıları.



1. Recep Tayyip Erdoğan (2.147.986)



2. Kemal Kılıçdaroğlu (622.116)



3. Süleyman Soylu (427.248)



4. Ekrem İmamoğlu (324.525)



5. Nureddin Nebati (303.296)



6. Fahrettin Koca (271.710)



7. Tunç Soyer (261.805)



8. Mevlüt Çavuşoğlu (237.332)



9. Meral Akşener (234.236)



10. Hulusi Akar (204.790)





2021’in dijital basınında hakkında 2.060.447 haber (%4 artış) yapılan Recep Tayyip Erdoğan, yine ilk sırada yer alıyordu. Sıralamayı ise 694.142 haberle (%44 düşüş) Fahrettin Koca ve 481.212 haberle (%29 artış) Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyordu. Süleyman Soylu ve Meral Akşener de ilk beşte bulunuyordu.

2021’den bu yana hızla unuttuklarımız



2021’de dijital basında öne çıkan olay ve kişilerin bazıları 2022’de hafızalardan silinirken, bazıları ise gündemde daha fazla yer tutmaya başladı. İşte 2021’de dijital basında önemli yer bulan ama 2022’de en hızlı unuttuğumuz konu ve kişiler: