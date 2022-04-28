Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? (Disney Türkiye ne zaman yayına başlıyor?)

Disney'in online içerik izleme hizmeti Disney Plus, Türkiye'de hizmete giriyor.

Disney'in Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2022'den itibaren sistem Türkiye'de açılacak.



DİSNEY PLUS KAÇ TL?



Daha önce abonelik ücretleri aylık 34,99 TL ve yıllık 349,99 TL olarak açıklanan Disney Plus platformu, özel bir tanışma paketi hazırladı.

Yıllık 279,90 TL’lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney Plus, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor.

Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor.



İLK TÜRK DİZİSİ "KAÇIŞ" OLDU

Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi Kaçış’ı duyurdu.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikâyesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

