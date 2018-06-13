DMAX Türkiye, Türkiye’de Facebook Messenger’da oynanan ilk chatbot oyununu yayına alıyor.



Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyacak chatbot oyunu #DMAXCHATBOT, iç içe geçmiş hikayelerden oluşan bir macera oyunu olarak oyunculara sunulacak.



Oyuna Facebook Messenger uygulaması üzerinden, DMAX Türkiye Facebook sayfasına mesaj atılarak başlanabilecek. Kullanıcılar karşılarına gelen seçenekler arasından yaptıkları tercihlere göre oyundaki gidişatı belirleyebilecek.

Tercihleri doğrultusunda farklı maceralara atılacak olan kullanıcılar oyun sonunda da farklı puanlara sahip rozetler kazanacak.



Ayrıca DMAX kullanıcılara yepyeni bir oyun sunmanın yanı sıra bir de çok özel bir yarışma düzenleyecek. 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında devam edecek yarışmada oyunu tekrar tekrar oynayıp en yüksek puanı alan yarışmacı God of War oyunlu PlayStation 4 kazanacak.