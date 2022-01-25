Dört başsavcı, 'aldatıcı' konum takibi iddiasıyla Google'a dava açtı

Columbia, Texas, Indiana ve Washington tarafından açılan paralel davalar, Google'ın reklamları hedeflemek ve internet kullanıcıları üzerinde profiller oluşturmak için kullanılabilecek konum verileri koleksiyonuna atıfta bulunuyor.

DC Başsavcısı'nın davası, 2014'ten bu yana Google'ın, kullanıcıların konum izlemeyi nasıl devre dışı bırakabilecekleri konusunda yanıltıcı kamuoyu açıklamaları yaptığını iddia ediyor.

Kullanıcıların Google hesaplarında konum verilerini izlemeyi kısıtlama sözü veren ayarlar sunmasına rağmen, Google'ın, bireysel uygulamalar veya Google'ın ayarlar panelinin diğer alanları gibi belirli diğer ayarların teknoloji devinin toplamaya devam etmesine nasıl izin verebileceğinden bahsetmediği iddia ediliyor.

İddiaya göre, Google'ın ayrıca, bir kullanıcının konumunu belirlemek için IP adreslerini kullanmak veya Google'ın mobil cihazlarda yüklü uygulamaları aracılığıyla konum verilerini toplamak gibi geçici çözümlerle kullanıcıların ifade edilen tercihlerini atlatmaya çalıştığı iddia ediliyor.

İddiaya göre yasa dışı davranış, şikayete göre, ister bir Android cihaza, bir iPhone'a, bir PC'ye veya bir tablete sahip olsunlar, Google ile etkileşime giren neredeyse tüm mobil kullanıcıları etkiliyor.

Google sözcüsü José Castañeda yaptığı açıklamada, davaların "yanlış iddialara ve ayarlarla ilgili modası geçmiş iddialara" dayandığını söyledi.

Davacılar, Google'ın iddia edilen yasa dışı davranışlarını ve yanıltıcı olduğu iddia edilen uygulamalarla bağlantılı kârları dağıtmasını engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı talep ediyor.