eFootbal 2022 (PES 2022) oyunu için sistem gereksimleri neler, bilgisayarınız kaldırır mı?

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Ülkemizde yıllardır oynanan ve popülerliğini hiç yitirmeyen eFootball 2022 (PES 2022) için sistem gerekliliklerini merak ediyorsanız, tüm meraklarınızı giderecek bilgiler ve ayrıntılar bu sayfada.

İşte eFootball 2022 (PES 2022) system gereklilikleri nelerdir?



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eFootball 2022 (PES 2022) için gereken minimum sistem gereksinimleri



NOT: Bu özellikler eFootball 2022 (PES 2022) oyununu en düşük düzeyde çalıştırmak içindir.



Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790



İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350



Bellek: 8 GB RAM



İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit



Disk Alanı: 50 GB



eFootball 2022 (PES 2022) oynunu çalıştırmak için tavsiye edilen sistem gereksinimleri.

NOT: Bu özellikler eFootball 2022 (PES 2022) oyununu normal düzeyde çalıştırmak içindir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590



İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600



Bellek: 8 GB RAM



İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit



Disk Alanı: 50 GB





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