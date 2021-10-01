eFootbal 2022 (PES 2022) oyunu için sistem gereksimleri neler, bilgisayarınız kaldırır mı?

Oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan ve ülkemizde sıkça oynanan “PES2022” yani yeni adıyla eFootball 2022 oyunu için sistem gereklilikleri nelerdir? Bilgisayarınızın kaldırabileceğini merak ediyorsanız sorularınızın cevapları işte bu sayfada.

ntv.com.tr 01.10.2021 - 10:47

eFootbal 2022 (PES 2022) oyunu için sistem gereksimleri neler, bilgisayarınız kaldırır mı?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Microsoft’tan acil güvenlik uyarısı: Bilgisayarınızı hemen güncelleyin

Microsoft’tan acil güvenlik uyarısı: Bilgisayarınızı hemen güncelleyin

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı

Ülkemizde yıllardır oynanan ve popülerliğini hiç yitirmeyen eFootball 2022 (PES 2022) için sistem gerekliliklerini merak ediyorsanız, tüm meraklarınızı giderecek bilgiler ve ayrıntılar bu sayfada.

İşte eFootball 2022 (PES 2022) system gereklilikleri nelerdir?

eFootball 2022 (PES 2022) kaç gb RAM istiyor? eFootball 2022 (PES 2022) için kaç gb ekran kartı gerekli? eFootball 2022 (PES 2022) için hangi bilgisayar özellikleri isteniyor? eFootball 2022 (PES 2022) için kaç gb indirme gerekli? eFootball 2022 (PES 2022) hangi bilgisayarda çalışır sorularının cevabı

eFootball 2022 (PES 2022) için gereken minimum sistem gereksinimleri

NOT: Bu özellikler eFootball 2022 (PES 2022) oyununu en düşük düzeyde çalıştırmak içindir.

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790

İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Disk Alanı: 50 GB

eFootball 2022 (PES 2022) oynunu çalıştırmak için tavsiye edilen sistem gereksinimleri.

NOT: Bu özellikler eFootball 2022 (PES 2022) oyununu normal düzeyde çalıştırmak içindir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Disk Alanı: 50 GB

NTV SPOR ÖZEL: EMRE DEMİR, BARCELONA İÇİN GÜN SAYIYOR

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...