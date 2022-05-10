El Salvador Bitcoin'deki düşüşü alım fırsatı olarak gördü

El Salvador, dünyanın en popüler kripto para birimi düşmeye devam ederken 15.5 milyon dolar değerinde Bitcoin aldı.

Bir tweet'te El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkenin düşüşü satın aldığını ve hükümetin kasasına 500 Bitcoin daha eklediğini duyurdu.

Bu, Eylül 2021'de bilançosuna dijital para birimini eklemeye başladığından bu yana El Salvador'un en büyük Bitcoin alımı oldu.

Ülke aynı ay, ABD dolarının yanı sıra Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Ülkenin toplam rezervi, Bloomberg tarafından izlenen verilere göre, 2.301 Bitcoin veya cari fiyatla yaklaşık 71,7 milyon dolar.