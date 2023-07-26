Elektrikte yenilenebilir enerjinin payı artmaya devam ediyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, elektrik üretimine de katkısı yükseldi. 2023 mayıs verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23'ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.



Bu amaçlar çerçevesinde ilk biyokütle tesisinin 1940'tan önce kurulduğu Türkiye'de, sırasıyla ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014'te faaliyete başladı.



EN BÜYÜK KAPASİTELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSİ KONYA'DA



Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.